Рим 1-2 сезон (2005)
Rome
Год выпуска: 2005
Возраст: зрителям, достигшим 18 лет
Страна: Великобритания, США
Категории: Сериалы / Зарубежные сериалы
Продолжительность: 55 мин
Режиссер: Майкл Аптед, Микаэл Саломон, Аллен Култер
Актёры: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Полли Уокер, Керри Кондон, Джеймс Пьюрфой, Линдси Дункан, Тобайас Мензис, Индира Варма, Киран Хайндс, Кеннет Крэнэм
Рейтинги:
KP: 8.3
IMDB: 8.7
Действие сериала начинается в 52 году до нашей эры, когда Гай Юлий Цезарь завершает завоевание Галии после долгих восьми лет войны и готовится вернуться в Рим. Племянница Цезаря Атия с волнением ожидает его прибытия, в то время как патриции испытывают страх — они опасаются, что возвращение Цезаря подорвет их стабильное положение и разрушит благосостояние, основанное на эксплуатации плебса. В сенате представители патрициев убеждают Помпея Великого, давнего друга Цезаря, что тот стал серьезной угрозой для процветания Рима. В это время два неудачливых легионера, Люций Варен и Тит Пуло, решают рискнуть и осуществить авантюру, которая может значительно улучшить их финансовое положение. С приближением легионов Цезаря к Риму нарастает напряжение между солдатами и гражданами, ведь конфликт, назревающий на горизонте, способен кардинально изменить ход истории…
Слоган: «У каждого города свои секреты»
Премьера (мир): 28 августа 2005
Премьера (ru): 20 мая 2007
Жанр: драма, история, боевик, мелодрама, военный
Сезон:⚡ 1,2 сезон
Серия:⚡ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 серия
Перевод: LostFilm, НТВ, Украинский, Гоблин
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19-08-2024, 16:00