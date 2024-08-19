Год выпуска: 2005

Возраст: зрителям, достигшим 18 лет

Страна: Великобритания, США

Продолжительность: 55 мин

Режиссер: Майкл Аптед, Микаэл Саломон, Аллен Култер

Актёры: Кевин МакКидд, Рэй Стивенсон, Полли Уокер, Керри Кондон, Джеймс Пьюрфой, Линдси Дункан, Тобайас Мензис, Индира Варма, Киран Хайндс, Кеннет Крэнэм

Рейтинги: KP: 8.3 IMDB: 8.7

Действие сериала начинается в 52 году до нашей эры, когда Гай Юлий Цезарь завершает завоевание Галии после долгих восьми лет войны и готовится вернуться в Рим. Племянница Цезаря Атия с волнением ожидает его прибытия, в то время как патриции испытывают страх — они опасаются, что возвращение Цезаря подорвет их стабильное положение и разрушит благосостояние, основанное на эксплуатации плебса. В сенате представители патрициев убеждают Помпея Великого, давнего друга Цезаря, что тот стал серьезной угрозой для процветания Рима. В это время два неудачливых легионера, Люций Варен и Тит Пуло, решают рискнуть и осуществить авантюру, которая может значительно улучшить их финансовое положение. С приближением легионов Цезаря к Риму нарастает напряжение между солдатами и гражданами, ведь конфликт, назревающий на горизонте, способен кардинально изменить ход истории…